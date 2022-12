Von vs

Die Wahl der Magdeburger des Jahres ist nun noch einfacher. Neben der Abstimmung per Coupon oder Klick im Internet können die Favoriten auch während des Einkaufs gewählt werden.

Gruppenbild bei der Ausstellungseröffnung in Magdeburg bei der Maco Home Company mit den Kandidaten und Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel (3. v. r.)

Magdeburg - Bei der Maco Home Company Magdeburg in der Gustav-Ricker-Straße 63 eröffneten ein Wahlbüro und eine Ausstellung über alle Kandidaten.

Die Wahl der Magdeburger des Jahres 2022 steuert so langsam auf die Zielgerade zu. Noch bis zum 31. Dezember 2022 können alle Leser der Volksstimme über die Magdeburger abstimmen, die schon jetzt Anerkennung und Lob verdient haben. Denn die Kandidaten setzen sich für Mitmenschen ein oder verfolgen Projekte für die Stadt, bei denen der Eigennutz nicht im Vordergrund steht.

Magdeburger des Jahres haben viele Unterstützer

Da trifft es sich gut, dass die Kandidaten und ihr Wirken neben der ausführlichen Vorstellung in der gedruckten und der digitalen Volksstimme auch an vielen anderen Stellen in den Mittelpunkt gerückt werden. Dazu gehört seit Mittwoch auch die Maco Home Company mit Sitz im Hopfengarten.

In ihrem Möbelhaus in der Gustav-Ricker-Straße öffnete eine Ausstellung über die Magdeburger des Jahres. Auf großformatigen Plakaten können sich Besucher über die Kandidaten informieren und auch gleich vor Ort abstimmen. Dabei wird schnell klar: Bunt und vielfältig ist die Kandidatenliste. Und: Hinter allen Kandidaten stehen noch sehr viel mehr engagierte Helfer.

René Stelzer vom Heimatverein „Werderaner Freunde“ in Magdeburg antwortet während der Ausstellungeröffnung auf Fragen von Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel. Uli Lücke

Das betonten auch Martin Groß, Andreas Schumann und Johannes Sattler vom Magdeburger Domglockenverein. Groß: „Wir drei stehen zwar auf der Kandidatenliste. Aber die Arbeit liegt auf noch viel mehr Schultern. Es gibt beispielsweise noch drei weitere Vorstandsmitglieder und mehr als 200 Vereinsmitglieder, die auch alle engagiert unterwegs sind.“

Magdeburger des Jahres 2022: Beifall für die Kandidaten

Damit sprach er auch den anderen Nominierten aus dem Herzen. Ob Matthias Dambacher von der Telefonseelsorge, Evelyn Fischer und Björn Zwernemann vom Kulturprojekt Glacis Open Air, die Ukraine-Helfer Doreen Haseloff-Neuberg und Markus Neuberg oder Christina Möwius für die Baumfeuerwehr sowie René Stelzer von den Werderaner Freunden oder Ethan Smith vom Hasselbachplatzverein Platz*machen – sie alle stellten in einer kurzen Fragerunde ihre Projekte und Vereinsarbeit vor und verwiesen unter Beifall, nur stellvertretend für die vielen Unterstützer die Kandidatur angenommen zu haben.

Das unterstrich auch Möbelverkaufsleiterin Frau Braun von der Maco Home Company als Unterstützer der Volksstimme-Aktion. Ehrenamt und Engagement sei gerade jetzt sehr wichtig, erklärte sie bei der Ausstellungseröffnung.

Zur Wahl stehen auch die Weihnachtsfrau Christine Preetz sowie die Breakdance-Crew „Da Rookies“.

Und hier kann abgestimmt werden.