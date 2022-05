Magdeburger Eisenbahnfreunde laden zu Fahrten durch den Hafen ein

Magdeburg - Die Mitglieder der Magdeburger Eisenbahnfreunde e. V. beenden ihre coronabedingte Zwangspause. „Nach zwei Jahren ohne Veranstaltung führen wir wieder ein Familien- und Eisenbahnfest im Wissenschaftshafen“, freut sich Denny Keitel vom Verein.

Am 7. und 8. Mai 2022 können die historischen Eisenbahnen, Schiffe und Kräne im alten Handelshafen erkundet werden. Geplant sind Sonderfahrten durch den Wissenschaftshafen, die auch an Stellen führen, die weder zu Fuß noch mit dem Auto erreichbar sind, wie der Vereinssprecher ankündigt. Dort werden die Eisenbahnfreunde die Hilfe von Anton, dem Triebwagen der Cargo Logistik Rail Service GmbH, in Anspruch nehmen.

Fahrt mit der Kleinlok

Ein Hingucker wird die Modellbahn der Gartenbahnfreunde mit dem fahrenden Schweinchen sein. Außerdem können kleine und große Besucher mit einer Kleinlok fahren. Darüber hinaus können die gesammelten Fahrzeuge des Vereins angeschaut werden, die auf den ehemaligen Gleisen der Hafenbahn abgestellt sind.

„Wir hoffen auf Unterstützung unserer Freunde von der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die mit ihren Fahrzeugen in unserer Ausstellung auf die unterschiedlichen Berufe der Eisenbahnunternehmen hinweisen wollen und gegebenenfalls damit Nachwuchs begeistern können“, erklärt Denny Keitel weiter.

Alte Schiffe besichtigen

Gutscheine der Kulturschultüte aus dem Jahr 2020 und 2021 werden gerne angenommen, wer keinen mehr hat, meldet sich bitte am Getränkestand. „Weil zudem am Sonntag Muttertag ist, fahren Mütter in Begleitung ihrer Familie kostenlos in unserem Zug und können die Fahrt auf der Hafenbahn genießen“, lädt er ein.

Auf der anderen Hafenseite können die Besucher zudem die von der Gise neu aufgearbeiteten Schiffe neben dem Kettenschleppdampfer „Gustav Zeuner“ besichtigen. Die Freunde der Hafengeschichte Magdeburg werden ebenfalls vor Ort sein und aus der Historie des Areals berichten.