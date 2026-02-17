Die künstliche Intelligenz (KI) ist omnipräsent. Doch hält sie immer, was sie verspricht? Das Digitalzentrum Magdeburg gibt Antworten.

Die künstliche Intelligenz ist heute aus dem Leben auch in Magdeburg nicht mehr wegzudenken.

Magdeburg. - Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst Teil des Alltags – von automatisierten Prüfprozessen bis zur datenbasierten Entscheidungsfindung. Jedoch stellt sich die Frage, wie zuverlässig KI-Modelle tatsächlich arbeiten. Der Online-Vortrag des Digitalzentrums Magdeburg „Zuverlässige KI oder Zufallstreffer? KI-Modelle richtig beurteilen“ widmet sich genau dieser Problematik. Anmeldungen sind online unter www.digitalzentrum-magdeburg.de möglich.