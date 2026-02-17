weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Zuverlässige KI oder Zufallstreffer? Magdeburger erklären, wie Unternehmen KI-Modelle richtig beurteilen

Die künstliche Intelligenz (KI) ist omnipräsent. Doch hält sie immer, was sie verspricht? Das Digitalzentrum Magdeburg gibt Antworten.

Von Martin Rieß 17.02.2026, 06:30
Die künstliche Intelligenz ist heute aus dem Leben auch in Magdeburg nicht mehr wegzudenken.
Foto: IMAGO/Westend61

Magdeburg. - Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst Teil des Alltags – von automatisierten Prüfprozessen bis zur datenbasierten Entscheidungsfindung. Jedoch stellt sich die Frage, wie zuverlässig KI-Modelle tatsächlich arbeiten. Der Online-Vortrag des Digitalzentrums Magdeburg „Zuverlässige KI oder Zufallstreffer? KI-Modelle richtig beurteilen“ widmet sich genau dieser Problematik. Anmeldungen sind online unter www.digitalzentrum-magdeburg.de möglich.