Die Verfahrenslotsen sind ein neues Angebot der Stadt und unterstützen Familien, die besonderen Förderbedarf haben. So wie Familie Pfesdorf aus Magdeburg: Sohn Arne hat Autismus und der Weg durch die Flut an Anträgen und Formularen war kein leichter.

Magdeburger Familie kämpft sich durch Antrags- und Behördendschungel - Sie sorgen für Abhilfe

Gerd, Mai Thao und Arne Pfesdorf beim Urlaub in Trier im vergangenen Jahr.

Magdeburg. - Wer Sozialhilfe benötigt, der muss sich häufig mit nicht enden wollenden Anträgen und Formularen herumschlagen. Einer, der das nur zu gut weiß, ist der Magdeburger Gerd Pfesdorf. Sein Sohn hat eine Autismus-Spektrum-Störung und ist auf zusätzliche Förderung angewiesen. Hilfe liefern die Verfahrenslotsen, ein neues Angebot des Jugendamts. Wie Familien von ihnen profitieren können.