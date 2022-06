Magdeburger Festung Mark geht neue Wege

Eröffnung des Magdeburger Kultursommers 2021: Es war die erste große Veranstaltung nach dem langen Lockdown in Magdeburg und stieß auf großen Zuspruch. Die Kulturpicknicks schlossen sich an. Aus der Corona-Pandemie heraus geboren, lädt die Festung Mark in diesem Jahr zum dritten Mal zu der Veranstaltungsreihe ein.

Foto: Christina Bendigs