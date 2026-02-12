weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Filmfestival zeigt nur 22 Werke: Magdeburger Filmemacher auf der Berlinale

Bei der diesjährigen Berlinale, die am 12. Februar 2026 startet, stellt auch ein Magdeburger seinen Film vor. 2023 gewann er dort bereits einen Preis. Welchen Film er zeigt und warum Magdeburg für ihn als Filmproduzent ein attraktiver Standort ist.

Von Victor Herrmann 12.02.2026, 06:15
Der Film „Meine Frau weint“ wurde von Kirill Krasovski produziert, der seinen Sitz in Magdeburg hat. Der Film wird auf der diesjährigen Berlinale gezeigt. Auf dem Foto zu sehen ist Schauspieler Vladimir Vulevic, der im Film Thomas darstellt. Foto: Blue Monticola Film

Magdeburg. - Diesen Donnerstag beginnt die 76. Berlinale. Dieses Jahr geht auch ein Magdeburger dort über den roten Teppich. Die Volksstimme hat mit Kirill Krasovski, Produzent des Films „Meine Frau weint“, gesprochen.