Filmfestival zeigt nur 22 Werke Magdeburger Filmemacher auf der Berlinale

Bei der diesjährigen Berlinale, die am 12. Februar 2026 startet, stellt auch ein Magdeburger seinen Film vor. 2023 gewann er dort bereits einen Preis. Welchen Film er zeigt und warum Magdeburg für ihn als Filmproduzent ein attraktiver Standort ist.