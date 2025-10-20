Neue Lagerfläche für Bürgerverein Magdeburger Firmen sponsern Sanierung von Rothenseer „Schandfleck“
Auf Initiative der IG Rothenseer Bürger wurde in den vergangenen Jahren ein heruntergekommenes Gebäude im Magdeburger Stadtteil aufgewertet. Die Bauarbeiten haben Firmen gesponsert.
20.10.2025, 16:00
Magdeburg. - Die IG Rothenseer Bürger hat in den vergangenen Jahren ein verkommenes Gebäude im Magdeburger Stadtteil sanieren lassen - nur durch Sponsoren. So konnte ein laut IG-Sprecher Wolfgang Ortlepp „schändlicher Blickfang“ aufgewertet werden. Die Arbeiten sind noch nicht am Ende.