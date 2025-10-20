Auf Initiative der IG Rothenseer Bürger wurde in den vergangenen Jahren ein heruntergekommenes Gebäude im Magdeburger Stadtteil aufgewertet. Die Bauarbeiten haben Firmen gesponsert.

IG-Sprecher Wolfgang Ortlepp (l.) freut sich über das frisch sanierte Lagerhäuschen. Unterstützt haben ihn dabei (v. l.) Christian Pergande, Katrin Stephan, Philipp Schulz, Thomas Glückstein und Andreas Kraft.

Magdeburg. - Die IG Rothenseer Bürger hat in den vergangenen Jahren ein verkommenes Gebäude im Magdeburger Stadtteil sanieren lassen - nur durch Sponsoren. So konnte ein laut IG-Sprecher Wolfgang Ortlepp „schändlicher Blickfang“ aufgewertet werden. Die Arbeiten sind noch nicht am Ende.