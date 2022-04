Rätsel Magdeburger geben Hinweise auf rätselhaftes Todesmarsch-Denkmal

Die neue Plakette am Todesmarsch-Denkmal weckt bei einigen Bewohnern von Magdeburg-Sudenburg Erinnerungen an ihre Kindheit, das Jahr 1945 und die Einweihung des Denkmals. Der Gedenkstein am Karl-Liebknecht-Platz, der an die Todesmärsche der KZ-Häftlinge erinnern soll, gibt aber weiter Rätsel auf.