Wenn „The Voice of Germany“ im bei SAT.1 Fernsehen läuft, dann sitzen Millionen Zuschauer gebannt vor dem Bildschirm und drücken den Kandidaten die Daumen. In der aktuellen Staffel stellt ein Talent aus Magdeburg sein Können unter Beweis.

Magdeburger Gesangstalent steht bei „The Voice of Germany“ auf der großen Bühne

Mit dem Auftritt bei „The Voice of Germany“ erfüllt sich für Felix Hellwig aus Magdeburg Kindheitstraum.

Magdeburg. - Sechs Mal hat sich Felix Hellwig aus Magdeburg bei der SAT.1-Gesangsshow „The Voice of Germany“ beworben. Nach fünf Absagen hat es nun geklappt. Wie er sich auf den Auftritt vorbereitet hat und wie es für ihn nach der ersten Casting-Runde weitergeht.