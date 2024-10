Per App und Tablet oder Smartphone kann man sich die neue Schule in Magdeburg bereits anschauen.

Magdeburg - Die Arbeiten für die neue Schule an der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg haben begonnen. Eine große Tafel zeigt, was dort entsteht: ein Neubau für die IGS Willy Brandt (aktuell noch am Westring).

Um ein noch besseres Bild zu vermitteln, wie sich das Gebäude vor Ort einfügen wird, hat das ausführende Bauunternehmen, die Goldbeck AG, ein virtuelles Modell erstellen lassen. Mittels QR-Codes, die vor Ort auf dem Gehweg angebracht sind, und der App 3DQR Plus wird der 70-Millionen-Euro-Bau auf dem Display des Handys oder Tablets sichtbar. Auch ein Foto mit der virtuellen Schule ist damit möglich.

Für IGS-Leiter Eik Ruddat ist das eine tolle Sache. „In unserer Projektwoche werden wir mit den Schülern herkommen und uns die Schule ansehen“, sagte er bei der Präsentation der Aktion am 24. Oktober 2024.

2027 sollen Schüler und Lehrer dort einziehen können. Platz wird dort für über 1.500 Personen sein. Sporthalle, Mensa und Schulhof werden in einem Gebäude übereinander untergebracht. Auch das kann man sich in dem 3D-Modell anschauen.