Magdeburger Heumarktbus Linie 46 fährt künftig größere Runde bis Innenstadt

Magdeburg - Für massive Kritik hatte in den vergangenen Monaten die schlechte Anbindung der Magdeburger Wohngebiete Werder und Heumarkt an den Öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Neben der Brückenbaustelle und den zahlreichen Sperrungen in deren Zusammenhang sind viele Senioren zu Hause. Die während der Bauzeit eingesetzte Buslinie 46 soll nun für besseren Anschluss an die Innenstadt sorgen.