Magdeburg - Nirgendwo in Sachsen-Anhalt waren die bei der Barmer versicherten Erwerbstätigen 2023 derart von Erkrankungen des Atmungssystems betroffen wie in Magdeburg und Dessau.

Das gehe aus aktuellen Analysen für den Gesundheitsreport der Krankenkasse hervor, teilte sie mit. Allein Grippe, Bronchitis und andere Atemwegsinfekte hätten bei Beschäftigten in den beiden kreisfreien Städten im vergangenen Jahr durchschnittlich 5,8 Fehltage ausgelöst.

Nach den Atemwegsinfekten seien die psychischen Erkrankungen Ursache für die meisten Fehltage. Auf sie entfielen demnach im Jahr 2023 rund 5,2 Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage). Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems führten laut Analyse 2023 zu 4,8 Fehltagen der Beschäftigten, Verletzungen und Vergiftungen zu 2,3 AU-Tagen.

Insgesamt seien die Fehlzeiten unter den versicherten Beschäftigten der Kasse in Magdeburg im Vergleich zum Jahr 2022 gesunken. Demnach habe jede Arbeitskraft im Jahr 2023 krankheitsbedingt im Durchschnitt 26,4 Tage gefehlt. Ein Jahr zuvor seien es noch 27 Tage gewesen. „Im vergangenen Jahr hatten die Fehlzeiten ein Allzeithoch erreicht.

Dass die Fehltage nun rückläufig sind, ist ein gutes Signal“, meint Barmer-Geschäftsführer Marco Reising. In Zeiten des Fachkräftemangels werde das Thema Gesunderhaltung auch für Unternehmen immer wichtiger, erklärte er weiter.

Die Spannbreite der ermittelten Fehlzeiten in Sachsen-Anhalt reicht laut Analyse von 25,3 AU-Tagen in Halle (Saale) bis hin zu 28,6 Tagen Arbeitsunfähigkeit im Landkreis Börde. Im Durchschnitt komme eine Erwerbsperson in Sachsen-Anhalt auf 27,2 Arbeitsunfähigkeitstage.