Einkaufen Magdeburger in Sorge: Mietvertrag für NP-Supermarkt läuft aus

Der erste NP-Markt in Magdeburg wird durch eine „nah& gut“-Filiale ersetzt. In Nordwest ist weiterhin unklar, was mit dem Supermarkt am Holzweg passiert, denn der Mietvertrag läuft aus. Was Oberbürgermeisterin Simone Borris dazu sagt.