Wirtschaft in Magdeburg Magdeburger Industrie unter Strom - so steht die Stadt im Vergleich zum Umland da
Viel Strom wird in der Industrie im Raum Magdeburg verbraucht. Doch was sind die Trends? Und in welchen Gebieten wird am meisten und wo wenig Elektroenergie benötigt?
20.01.2026, 06:30
Magdeburg. - Die Industrie in Sachsen-Anhalt steht unter Strom – im wahrsten Sinne des Wortes. Das zeigt der Energieverbrauch der Unternehmen. Während die meisten Regionen aber deutliche Rückgänge verzeichnen, steigt der Verbrauch andernorts sogar an. Wo stehen in diesem Konzert Magdeburg und die benachbarten Landkreise?