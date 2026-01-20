Viel Strom wird in der Industrie im Raum Magdeburg verbraucht. Doch was sind die Trends? Und in welchen Gebieten wird am meisten und wo wenig Elektroenergie benötigt?

Magdeburger Industrie unter Strom - so steht die Stadt im Vergleich zum Umland da

Sehr unterschiedlich sind die Zahlen zum Stromverbrauch in Sachsen-Anhalt. Hier ein Blick auf das Umspannwerk bei Wolmirstedt.

Magdeburg. - Die Industrie in Sachsen-Anhalt steht unter Strom – im wahrsten Sinne des Wortes. Das zeigt der Energieverbrauch der Unternehmen. Während die meisten Regionen aber deutliche Rückgänge verzeichnen, steigt der Verbrauch andernorts sogar an. Wo stehen in diesem Konzert Magdeburg und die benachbarten Landkreise?