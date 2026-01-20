Der Fehlerwalzer der Theaterballettschule fürte in die Volksstimme-Gala ein. Was ist das für ein Tanz - und für wen ist das Tanzen eigentlich geeignet?

Schülerinnen der Theaterballettschule Magdeburg auf der Bühne des Alten Theaters am Jerichower Platz.

Magdeburg. - Mit viel Charme, Konzentration und vielleicht auch einer kleinen Portion an Lampenfieber eröffnete die Theaterballettschule Magdeburg die diesjährige Volksstimme-Gala zur Ehrung der Magdeburger des Jahres 2025 im Alten Theater am Jerichower Platz. Noch bevor die Moderatoren die Bühne betraten, gehörte die Bühne ganz sechs jungen Tänzerinnen – und einem Stück, das es in sich hat: dem Fehlerwalzer.