weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Viele Hände, wenig Zeit: Was Vereinsmitglieder in Magdeburg beim Jahresauftakt umtreibt

Viele Hände, wenig Zeit Was Vereinsmitglieder in Magdeburg beim Jahresauftakt umtreibt

Der Heimatverein „Werderaner Freunde“ in Magdeburg ist mit ungewöhnlich großer Beteiligung ins Jahr gestartet. Beim ersten Treffen ging es um zentrale Fragen, die den Verein in den kommenden Jahren prägen könnten.

Von Romy Bergmann 20.01.2026, 07:00
Der Verein „Werderaner Freunde“ mit über 100 Mitgliedern trifft sich regelmäßig – etwa zu gemeinsamen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest.
Der Verein „Werderaner Freunde“ mit über 100 Mitgliedern trifft sich regelmäßig – etwa zu gemeinsamen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest. Archivfoto: Rene Stelzer

Magdeburg. - Neues Jahr, vertraute Rituale: Auch 2026 lädt die Mittwochsgesellschaft des Heimatvereins „Werderaner Freunde“ wieder zum Austausch ein – und schon zum ersten Treffen kamen überraschend viele Mitglieder.