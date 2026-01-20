Viele Hände, wenig Zeit Was Vereinsmitglieder in Magdeburg beim Jahresauftakt umtreibt
Der Heimatverein „Werderaner Freunde“ in Magdeburg ist mit ungewöhnlich großer Beteiligung ins Jahr gestartet. Beim ersten Treffen ging es um zentrale Fragen, die den Verein in den kommenden Jahren prägen könnten.
Magdeburg. - Neues Jahr, vertraute Rituale: Auch 2026 lädt die Mittwochsgesellschaft des Heimatvereins „Werderaner Freunde“ wieder zum Austausch ein – und schon zum ersten Treffen kamen überraschend viele Mitglieder.