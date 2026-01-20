Viele Hände, wenig Zeit Was Vereinsmitglieder in Magdeburg beim Jahresauftakt umtreibt

Der Heimatverein „Werderaner Freunde“ in Magdeburg ist mit ungewöhnlich großer Beteiligung ins Jahr gestartet. Beim ersten Treffen ging es um zentrale Fragen, die den Verein in den kommenden Jahren prägen könnten.