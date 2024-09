60 Jahre nachdem sie an der Ingenieurschule am Magdeburger Krökentor ihre Ausbildung begonnen hatten, sahen sich die ehemaligen Schüler wieder. Es gab Lob für die Stadt.

Die Studiengruppe der Ingenieurschule in Magdeburg traf sich nach 60 Jahren wieder.

Magdeburg - Vor 60 Jahren begannen 27 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung an der Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnik am Magdeburger Krökentor. Aus diesem Anlass trafen sich einige der Mitglieder der ehemaligen Studiengruppe „T1a“ nun wieder in Magdeburg.

Es war das erste Wiedersehen nach 17 Jahren, wie Fred Hollenbach berichtet, der das Treffen organisiert hatte. Bei einer Stadtrundfahrt zu Land und zu Wasser wurden die vielen neuen Bauten und historisch interessanten Orte in Magdeburg sowie auch der Blick auf das Stadtpanorama des ehemaligen Studienorts bewundert. „Es gab des Öfteren Anlass für ein Lob über die positiven und sichtbaren Veränderungen in den letzten Jahrzehnten nach der Wende,“ so Fred Hollenbach.

Viele alte Erinnerungen wurden in angeregt geführten Gesprächen aufgefrischt, zum Beispiel an die ehemaligen Dozenten, persönliche Erfolge und Niederlagen oder die Arbeitseinsätze bei der LPG.

Jene Ehemaligen, die nicht teilnehmen konnten, sandten Grüße, der weiteste kam dabei vom Untersee des Bodensees aus Radolfzell, so der Organisator.