Schlechtwetter-Freizeittipps XXL-Guide: Die besten Familien-Aktivitäten für Regentage im Harz

Vom Kleinkind bis zum Teenager - So fallen die Sommerferien auch an Regentagen nicht ins Wasser: Die Harz-Städte Wernigerode, Halberstadt, Blankenburg und Quedlinburg haben jede Menge Aktivitäten zu bieten, für die das Wetter keine Rolle spielt. Höhenflüge sind ebenso garantiert wie Exkursionen in die Unterwelt.