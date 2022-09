Soziale Einrichtung Magdeburger Kinder-Eltern-Zentrum: Neuer Name mit Disney-Bezug

Ortsbezogen und kinderfreundlicher sollte der neue Name des KEZ in Magdeburg-Nordwest sein. Leiterin Silke Boye gibt Einblicke in die Namenssuche, zieht nach einem Jahr als Führungskraft Bilanz und spricht Forderungen an die Politik aus.