Magdeburg - Wie ging es in der Kindheit und Jugend des späteren Kaisers zu? Marianne Fitz nähert sich dem Thema in einem Kinderbuch, das vom Förderverein Dommuseum Magdeburg herausgegeben wurde und ab sofort erhältlich ist. Farbenfroh und unterhaltsam präsentiert sie die Geschichte unter dem Titel „Wie Prinz Otto Kaiser wurde. Eine Magdeburger Legende“. In dem Buch trifft der junge Otto unter anderem auf eine zauberkundige Slawin, auf Editha aus England, mit der er die Stadt Magdeburg baut, und Italien befreit er Adelheid.

Was das Kinderbuch zu etwas Besonderem macht

Einfach nur ein Kinderbuch, das mit seinen besonderen Abbildungen und mit liebevollen Details wie kleinen Schaukelpferden im Text Unterhaltung beim Lesen und Vorlesen verspricht? Nicht nur. Und alles andere wäre auch ein Wunder, denn der Förderverein ist auch sonst stets darauf bedacht, historisches Wissen zu vermitteln. „,Wie Prinz Otto Kaiser wurde‘ ist nicht ausgedacht. Es liegt nur schon so lange zurück, dass wir manche Einzelheiten gar nicht mehr kennen“, heißt es folgerichtig vom Verlag. Es soll darum gehen, junge Menschen für die Zeit des ersten deutschen Kaisers zu begeistern. „Und vielleicht werden Kinder, die heute das Buch lesen, sich später ja einmal intensiver der Geschichte und Archäologie widmen“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Nawrath.

Marianne Fritz erläutert ihre Sicht als Künstlerin: „Erstmalig verknüpfe ich meine Arbeit als Erzählerin mit Bildfantasien aus dem eigenen Atelier. Der Zugang zur Legende von Kaiser Otto ist dabei spielerisch und leicht.“ Am Beginn steht eine herzoginmütterliche Handarbeit zu Ehren des jüngsten Familienmitgliedes. In der Folge erscheinen auf den Buchseiten Collagen, die auch „bestickte“ Aquarelle genannt werden können. „Interessant war für mich nicht zuletzt, mit dieser Arbeit in die ureigenste Geschichte meiner Heimatstadt einzutauchen“, sagt sie. Nachdem sie für viele Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet hatte, war sie vor Jahren nach Magdeburg zurückgekehrt. „Damit habe ich auch als Magdeburgerin eine gewisse Außenperspektive auf die Geschichte, was das Projekt für mich doppelt spannend machte.“

Warum die Veröffentlichung nicht einfach war

Dabei war die Herausgabe des Buchs alles andere als einfach. „Dieses Buchprojekt war für uns als Verein in vielen Bereichen Neuland – und angesichts erheblicher Preissteigerungen und langwieriger Finanzierungssuche zudem eine große Herausforderung. Doch schon während der ersten Treffen zwischen Autorin, Verlag und uns als Herausgebern im Sommer war zu spüren, dass da etwas Besonderes entsteht“, sagt Thomas Nawrath über die Neuerscheinung, die in einer Auflage von 1.000 Exemplaren erschienen ist.

Verleger Janos Stekovics freut sich über das Buch: „Nicht jeden Tag bekommt man als Verleger so eine tolle Geschichte angeboten. Dazu die bezaubernden Collagen von Marianne Fritz. So wurde es ein besonderes Buch, nicht nur für Kinder.“

Neben dem Land ein herausragender Unterstützer des Vorhabens war die 2019 gegründete Humanas Stiftung aus Colbitz. Deren Koordinatorin Linda Wolf verweist darauf, dass die Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region herausragendes Ziel der Stiftung ist.

Das Buch, die Ausstellung und die Lesungen

Wie Prinz Otto Kaiser wurde. Eine Magdeburger Legende von Marianne Fritz ist im Verlag Janos Stekovics erschienen. Es umfasst 32 Seiten mit 18 farbigen Abbildungen, ist in Halbleinen gebunden und hat ein Format von 22 mal 22 Zentimetern. Es kostet 14,80 Euro und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Es kann über den Buchhandel erworben werden – zu bestellen auch unter der ISBN 978-3-89923-456-5 – wird aber auch bei Magdeburg-Souvenir, am Kartentisch des Magdeburger Doms, im Kulturhistorischen Museum und an Ständen des Fördervereins Dommuseum Magdeburg verkauft. Die Erzählung entstand 2011 im Rahmen des Projektes „Otto entdeckt die Stadt“ der Jugendkunstschule des Puppentheaters Magdeburg. Die Geschichte: Drei Kronen muss der junge Otto erringen, bis er ein mächtiger Herrscher wird. Drei kluge Frauen helfen ihm dabei. Für Kinder und ihre Familien lässt Marianne Fritz in ihrer Erzählung mit farbenfrohen Bildern die Kindheit und Jugend von Kaiser Otto I. lebendig werden.

Ausstellung: Eine Ausstellung mit den Bildern aus dem Buch ist für die Zeit vom 15. März bis 15. August im Fabularium in der Grünen Zitadelle Magdeburg – dem Hundertwasserhaus – im Breiten Weg 10a geplant.

Lesungen: Marianne Fitz wird das Buch in mindestens drei Lesungen dem Publikum vorstellen. Eine ist für den 17. Februar in der Magdeburger Stadtbibliothek geplant. Weitere sollen im Fabularium und im Dommuseum Ottonianum Magdeburg im Domplatz 15 geplant. Ri