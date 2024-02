Das Studiokino in Magdeburg setzt die umfangreiche Sanierung des fast 200 Jahre alten Gebäudes am Moritzplatz fort. Eine Baustellenparty soll Einblick in die Arbeit geben.

Magdeburg - Ordentlich geklopft wird derzeit in der Abendstraße, Staub wirbelt durch die Luft. Am Studiokino in Magdeburg-Neustadt geht die Sanierung weiter. Seit Anfang Januar 2024 sind die Bauleute am und im Ostflügel des Gebäudekomplexes zugange.

Dabei befördern sie immer wieder Dinge zu Tage, die dort gar nicht hingehören, wie Frank Salender vom Filmkunst-Verein als Träger des Programmkinos erklärt. Wie ein alter Holzbalken von dem niemand wusste. „Es gibt immer wieder Überraschungen“, sagt er.

Filmkunsthaus soll über Magdeburg hinaus strahlen

Im wöchentlichen Programm-Newsletter lässt er die Freunde des Studiokinos an der Sanierung teilhaben. Im Kassiber genannten Tagebuch gehe es aber nicht so sehr um den Baufortschritt, sondern vielmehr darum zu zeigen, „in welchem Geist wir unterwegs sind“. Schließlich soll ein Filmkunsthaus entstehen, das über Magdeburg hinaus strahlt.

Die aktuelle Sanierung ist der zweite von insgesamt drei notwendigen Bauabschnitten, um das einst als Marktschlösschen bekannte Gebäude wieder komplett herauszuputzen. In der ersten Phase waren Bereiche im Gebäudeinneren sowie der Innenhof an der Reihe.

Großer Kinosaal wird wieder hergestellt

Jetzt kommt der Trakt an der Abendstraße dran, weshalb der Studioclub und der Studiogarten pausieren. Als großes Finale soll dann noch der große Vorführsaal wieder im ursprünglichen Schick erstrahlen. Dort gibt es zum Beispiel alte Arkaden, die noch vorhanden und nur verdeckt sind. Auch der blätternde Putz an der Fassade zum Moritzplatz wird dann gegen frische Farbe getauscht.

Um allen Neugierigen einen Einblick zu geben und gleichzeitig zu zeigen, wofür die eingesetzten Fördergelder verwendet werden, wird es zum Tag der Städtebauförderung am 4. Mai 2024 ein Baustellenfest mit Rundgängen durch das Haus geben, wie Frank Salender vorausblickt.

Zum 200. Geburtstag im Jahr 2027 soll Studiokino wieder wie neu sein

Denn der Bund hat 387.000 Euro für die Instandsetzung bewilligt. Insgesamt sollen die Kosten für diesen Abschnitt bei 1,6 Millionen Euro liegen. Moderne Sanitäranlagen, eine neue Zentralkasse mit Kiosk und ein großes Foyer erwarten am Ende die Besucher.

Ziel und Wunsch der Betreiber ist es, dass zum 200. Geburtstag im Jahr 2027 die gesamte Sanierung abgeschlossen werden kann.