Ehrenamtliches Projekt will Start-up werden Magdeburger klären auf: Sind Jutebeutel gleich schlechte Beutel?

Für viele sind die Stofftaschen an der Kasse eine umweltschonende Variante, den Einkauf sicher nach Hause zu tragen. Doch die Tüten sind nicht so nachhaltig, wie sie es versprechen. Diese Magdeburger Gruppe will das Problem angehen.