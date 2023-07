Welchen Namen soll die Kita in der Struvestraße in Magdeburg-Cracau künftig tragen? Der neue Träger hat die Magdeburger zur Abstimmung aufgerufen und die Kinder haben schon eine Vorauswahl getroffen.

Große Fragezeichen stehen hier noch auf dem Schild am Zaun der Kita „Struvestraße“ in Magdeburg-Cracau. Doch das soll sich bald ändern. Ein, zwei oder drei? Ina Henkel und Isabell Blume zeigen hier noch namenlose Dosen. Jetzt aber stehen drei Favoriten zur Auswahl.

Magdeburg - vs

Welcher Name wird es? Die Suche nach dem Lieblingswort, das die Kindertagesstätte in der Struvestraße 3 in Magdeburg-Cracau künftig stolz im Namen tragen soll, geht dieser Tage in den Endspurt. Darüber informierte der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Magdeburg. Dessen Tochterunternehmen Kitawo gGmbH ist seit Dezember 2022 Träger der Cracauer Kita. Was die Einrichtung bisher aber noch nicht hatte: einen richtigen Namen. Deshalb wurde ein öffentlicher Aufruf gestartet mit einer enormen Resonanz, wie eine Awo-Sprecherin erklärte.

Kinder wählen drei Vorschläge für letzte Runde

Insgesamt 165 Namensvorschläge seien zusammengekommen, aus denen das Kitateam fünf Namen vorausgesucht habe. Vor wenigen Tagen haben nun die Kinder der Kita abgestimmt und insgesamt drei Namen ausgewählt, die nun für alle Magdeburger zur Wahl stehen.

Diese drei Namen sind: Kita „Bunte Biberbande“, Kita „Glückskinder“, Kita „Deichkrabben“. Alle Elbestädter seien nun aufgerufen, ihren Favoriten zu wählen, lautet die Einladung aus der Cracauer Kita.

Wer mitmachen möchte, hat bis Freitag, 25. August 2023, die Möglichkeit dazu.

Dafür gibt es folgende Wahlmöglichkeiten: Man kann direkt in der Einrichtung per Wahlzettel oder per E-Mail an struvestrasse@kitawo-md.de abstimmen. Lediglich während der Schließzeit vom 17. bis 28. Juli sei eine Abstimmung vor ort nicht möglich.

Geheimnis wird zum Namenstag gelüftet

Ina Henkel, Leiterin der Einrichtung, freut sich bereits. „Ich finde die Vorauswahl der Kinder schon richtig gut und eine gute Mischung und bin nun gespannt, für welchen Namen“ sich die Magdeburger entscheiden werden. Das Geheimnis soll dann beim Namensfest am Donnerstag, dem 31. August 2023, gelüftet werden.

Zum Awo-Kreisverband Magdeburg und seinem Tochterunternehmen Gitano gehören 29 Einrichtungen im Raum Magdeburg und Haldensleben und rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie aus der Internetseite der örtlichen Awo hervorgeht.

In Trägerschaft der Kitawo befinden sich in Magdeburg bereits sieben Kindertagesstätten und vier Horte.