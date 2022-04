Magdeburger Künstlerinnen stellen gemeinsam bei der „Kunstkurve“ aus

Die „Kunstkurve“ findet erstmals in Magdeburg statt. 18 Künstlerinnen aus der Stadt haben sich für diese Gemeinschaftsausstellung zusammengetan. Ein Wochenende lang zeigen sie ihre Werke an sechs Orten.

Magdeburg - Hier hämmern und bohren die Künstlerinnen noch selbst. Am Donnerstag sind Claudia Simon und Christine Faust noch eifrig damit beschäftigt, ihre Kunst an die Wände des Kulturkollektivs in der Arndtstraße zu bringen. Denn am 15. Oktober 2021 ab 16 Uhr werden die ersten Besucher bei der „Kunstkurve“ erwartet.