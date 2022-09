Magdeburger machen Arbeit für Zugewanderte möglich

Die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt ist auch im Raum Magdeburg Thema. Das SBH Nordost macht die Menschen fit für den Einstieg in Ausbildung und Beruf.

Magdeburg - Viele Menschen sind in den vergangenen Jahren aus dem Ausland nach Deutschland gekommen - viele von ihnen auch nach Magdeburg. Um ihre Chancen auf den Arbeitsmarkt zu nutzen, nimmt eine Reihe von ihnen an Angeboten zur Ausbildung un Qualifikation teil. Ein Beispiel ist das Projekt „Berufsorientierung für Flüchtlinge/Zugewanderte“ am Magdeburger Standort der SBH Nordost. Aus diesem heraus wurden jetzt einige Zugewanderte in Ausbildungsbetriebe vermittelt.