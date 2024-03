Robert Schütze (von links) ist Gründer und Geschäftsführer der Malerfüchse. Er zeigte während der Preisverleihung durch die Agentur für Arbeit Arbeitsagenturchef Matthias Kaschte, Pressesprecher Georg Haberland und Jeannine Kolodziej aus der Arbeitsvermittlung in der Arbeitgeberbetreuung die Räume des Betriebs, in dem neben der Lehrwerkstatt auch ein Aufenthaltsraum mit Kickertisch im Design des Unternehmens vorhanden ist.

Magdeburg - Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord hat diesen Montag das Unternehmen „Die Malerfüchse“ in Magdeburg für sein besonderes Engagement bei der Ausbildung junger Menschen auszeichnet. Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen der Aktion „Woche der Ausbildung“, die die Bundesagentur für Arbeit bundesweit organisiert. Mit Blick auf die Auszeichnung für das in der Blankenburger Straße beheimatete Unternehmen sagt der Magdeburger Agenturvorstand: „Wir wollen damit die kreativen Ideen und besonderen Bemühungen des Handwerks würdigen, die darin münden, jungen Menschen eine gute Ausbildung in einem Handwerksberuf zu ermöglichen. Auch andere Unternehmen möchten wir damit ermutigen.“ Warum ist das so?