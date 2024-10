Die ersten Abrissarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen RAW in Salbke sind gelaufen. Bald sollen Sanierungsarbeiten starten. Es gibt aber eine wichtige Änderung für das Mega-Wohngebiet.

Magdeburger Mega-Wohnprojekt: Was sich jetzt ändert

Magdeburg. - Ob Chipgigant Intel in zwei Jahren kommt, ist ungewiss. Für den Investor des Mega-Wohnprojektes in Magdeburgs Südosten spielt die Entscheidung keine Rolle. Hüseyin Altas hatte sich schon vorher dafür entschieden, das Areal des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Salbke zu kaufen. Er hält daran fest, auf dem Gelände ein urbanes Quartier zu entwickeln. Und geht dabei auch auf die Wünsche direkter Nachbarn ein.