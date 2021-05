Magdeburger Moritzhof startet in die Konzertsaison

Magdeburg - Das Kulturzentrum Moritzhof wagt ein erstes Konzert nach Monaten der pandemiebedingten Schließung. Die Magdeburger Band „Betty Oh Boy“ spielt dazu am morgigen Freitag im Innenhof der Einrichtung am Moritzplatz. Dort sollten die Musiker bereits Ende April bei der geplanten Modellwoche für Kulturbetriebe auftreten. Die Bundes-Notbremse verhinderte dies jedoch aufgrund der damals hohen Inzidenzzahl. Heute ist diese stark gesunken, so dass nun der Auftritt nachgeholt werden soll.

Es ist der Auftakt für die Konzert- und Kultursaison auf dem Moritzhof. Im Juni sollen weitere Open-Air-Konzerte, Lesungen und Kinoaufführungen im Kulturzentrum unter dem Motto „An die Luft!“ folgen.

Nachweise notwendig

„Das Konzert wird unsere Feuertaufe“, sagt Christoph Hackel, Geschäftsführer des Moritzhofs. Schließlich sei die Öffnung sowohl aufseiten des Veranstalters als auch beim Publikum mit einigem Aufwand verbunden, der nicht zu vernachlässigen sei, wie er weiter erklärt.

Denn der Zutritt ist nur mit einer entsprechenden Bescheinigung über einen negativen Corona-Test, einen Impfnachweis oder ein Attest für eine überstandene Corona-Infektion möglich. Selbsttests werden hingegen nicht akzeptiert. Im Außenbereich stehen 80 Sitzplätze zur Verfügung, in der Scheune können 50 von sonst 250 Sitzplätzen angeboten werden.

Weitere Termine im Juni

„Wir müssen ausloten, wie wir und die Besucher mit den Auflagen umgehen können“, beschreibt Hackel. Dennoch sei er froh, dass es endlich wieder losgeht. Auch das Interesse beim Publikum sei groß. „Die Vorfreude ist auf jeden Fall gegeben“, sagt er – unter anderem auf ein Open-Air-Konzert am 12. Juni mit „Il Civetto“ sowie am 13. Juni ein Familienkonzert mit „Raketen Erna“.

Im Juni wird es noch nur sporadisch Auftritte und Kinovorführungen geben. „Wir hoffen, dass wir ab 1. Juli wieder in den täglichen Spielbetrieb gehen können“, sagt der Moritzhof-Chef.

Das Konzert mit „Betty Oh Boy“ beginnt am 28. Mai um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.