Magdeburger Musiker Simon Becker blickt auf neuer CD nach Texas

Der Magdeburger Simon Becker hat eine neue CD herausgebracht. Wann sie veröffentlicht wird, was darauf zu hören ist und , wem seine Liebeserklärung gilt und welches die erste CD des Musikers war, die er sich selbst kaufte:

Magdeburg - Schon als 14-Jähriger machte Simon Becker Musik und träumte davon, selbst einmal eine CD herauszubringen. Die nahm er als Abiturient in seinem Jugendzimmer auf, brannte sie am Computer, entwarf ein eigenes Cover, das er in Ermangelung einer Möglichkeit zum beidseitigen Druck zusammenklebte, und verkaufte die CDs anschließend auf dem Schulhof, später bei Freunden und bei Jugendfreizeiten. Über den Verkauf habe er sogar Buch geführt. Mehr als 200 Mal verkaufte sich dieses erste Album. „Ich hatte damals ständig einen Autogrammstift dabei, obwohl ich gerade mal Abi gemacht habe“, erinnert er sich.