Parking Day im Breiten Weg Magdeburger Omas halten Kaffeekränzchen in der Parktasche
Beim sogenannten Parking Day werden Stellplätze für Autos einen Nachmittag lang zweckentfremdet. Im Breiten Weg in Magdeburg waren viele Organisationen dabei.
19.09.2025, 16:00
Magdeburg. - Mit Sofa, Sessel und kleinem Tisch haben es sich die Omas gegen Rechts aus Magdeburg gemütlich gemacht. Ihr kleines Kaffeekränzchen halten sie an einem ungewöhnlichen Ort: einer Parktasche im vielbefahrenen Breiten Weg in der Innenstadt.