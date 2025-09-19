weather wolkig
Beim sogenannten Parking Day werden Stellplätze für Autos einen Nachmittag lang zweckentfremdet. Im Breiten Weg in Magdeburg waren viele Organisationen dabei.

Von Stefan Harter 19.09.2025, 16:00
Die Magdeburger Omas gegen Rechts haben beim Parking Day 2025 ein Kaffeekränzchen in einer Parktasche veranstaltet.
Magdeburg. - Mit Sofa, Sessel und kleinem Tisch haben es sich die Omas gegen Rechts aus Magdeburg gemütlich gemacht. Ihr kleines Kaffeekränzchen halten sie an einem ungewöhnlichen Ort: einer Parktasche im vielbefahrenen Breiten Weg in der Innenstadt.