Beim sogenannten Parking Day werden Stellplätze für Autos einen Nachmittag lang zweckentfremdet. Im Breiten Weg in Magdeburg waren viele Organisationen dabei.

Die Magdeburger Omas gegen Rechts haben beim Parking Day 2025 ein Kaffeekränzchen in einer Parktasche veranstaltet.

Magdeburg. - Mit Sofa, Sessel und kleinem Tisch haben es sich die Omas gegen Rechts aus Magdeburg gemütlich gemacht. Ihr kleines Kaffeekränzchen halten sie an einem ungewöhnlichen Ort: einer Parktasche im vielbefahrenen Breiten Weg in der Innenstadt.