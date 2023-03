Seit zehn Jahren leitet Nancy Zimzik „Wohnen und Pflegen“ in Olvenstedt. Mit Volksstimme-Reporterin Lena Bellon spricht sie über die Veränderungen der Pflegemodelle, den Nachwuchs und ihre Wünsche an die Politik.

Die Leiterin der Pflegeeinrichtung „Wohnen und Pflegen“, Nancy Zimzik, ist seit zehn Jahren in ihrer Position und blickt auf die finanziellen Herausforderungen in der Altenpflege zurück.

Seit 15 Jahren ist die gelernte Krankenschwester in der Altenpflege tätig, seit genau zehn Jahren leitet Nancy Zimzik Einrichtung „Wohnen und Pflegen“ (WuP) in Magdeburg-Olvenstedt. Zwar würde sie das Jubiläum nicht feiern, dennoch sieht sie es als Anlass, die vergangenen Jahre zu reflektieren und einen Blick auf die nächsten zehn Jahre in der Pflege zu werfen.