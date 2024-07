Magdeburg. - Auch wenn die Arbeitslosigkeit in Magdeburg in den vergangenen Jahren im Vergleich zur zweiten Hälfte der 1990er bis weit in die 2000er Jahre hinein spürbar zurückgegangen ist – bis heute ist sie eine Herausforderung. Insbesondere dann, wenn die Menschen über einen Zeitraum von länger als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, wenn sie also langzeitarbeitslos sind. In Magdeburg machen die Langzeitarbeitslosen mit mehr als 3.500 Betroffenen rund ein Drittel aller Arbeitslosen aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.