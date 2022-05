Magdeburger Puppentheater steht ab 2023 unter neuer Führung

Kleines Haus, große Strahlkraft - das 1958 gegründete Puppentheater Magdeburg. Im Sommer 2023 steht ein Umbruch an der Spitze der erfolgreichen Bühne an.

Magdeburg - Im Sommer 2022 beginnt für Michael Kempchen nach mehr als 30 Amtsjahren die letzte Spielzeit als Intendant des Puppentheaters Magdeburg. 2023 geht er in den Ruhestand. Endgültig entscheidet der Magdeburger Stadtrat am 9. Juni 2022, wer die Nachfolge antreten soll. Die vorgeschaltete Findungskommission hat ihr Votum bereits abgegeben. Es fällt einhellig aus, so dass die Bestellung im Stadtrat nurmehr als Formalie gilt.

Am heutigen Mittwoch (18. Mai 2022) präsentieren Julien Chavaz, der designierte Generalintendant des Theaters Magdeburg, und sein neues Team die Pläne für ihre Premierenspielzeit 2022/23 am Opern- und Schauspielhaus. Bereits ein Jahr später steht ein weiterer personeller Umbruch an der Spitze einer deutlich kleineren, aber nicht minder strahlkräftigen Magdeburger Bühne an. Das Puppentheater braucht im Sommer 2023 neue Führung, denn nach Karen Stone am Großen Haus tritt auch dessen Intendant Michael Kempchen nach dann 33 Dienstjahren in den Ruhestand. Auf ihn folgt eine Bayerin, die aktuell in Thüringen ihre Wirkungsstätte hat.

Sabine Schramm, seit 2011 Leiterin des Puppentheaters am „Theater Altenburg Gera“, in der Geraer Theaterwerkstatt. Im Sommer 2023 soll Schramm die Intendanz des Magdeburger Puppentheaters übernehmen. Foto: picture alliance/dpa

Vom „Traumfresserchen“ zur Intendantin

In den Sitzungen der Findungskommission aus Stadträten und Beratern unter anderem vom Deutschen Bühnenverein und der Hochschule „Ernst Busch“ Berlin hatten sich aus einem zunächst siebenköpfigen Bewerberfeld zwei Favoriten herauskristallisiert. Am Ende machte Sabine Schramm das Rennen. Die geborene Starnbergerin kann auf eine äußerst vielfältige Ausbildung und jede Menge Bühnenerfahrung in ganz Deutschland verweisen (siehe Hintergrund weiter unten im Text). Mit Schauspiel- und Figurenspiel-Diplom ausgestattet hat Schramm ihr „Handwerk“ von der Pike auf gelernt und leitet seit 2011 erfolgreich die Puppentheatersparte des thüringischen Theaters Altenburg Gera. Am Magdeburger Puppentheater stand dessen künftige Intendantin schon vor 20 Jahren in verschiedenen Inszenierungen, so mit dem Solo „Das Traumfresserchen“, selbst auf der Bühne.

Öffentlich möchte sich die 52-Jährige noch nicht zu ihren Plänen für das Magdeburger Haus äußern, bevor der Stadtrat im Juni abschließend im Bewerberverfahren entschieden hat. Schramms bisherige berufliche Vita steht für spartenübergreifende Arbeit zum Beispiel bei Kooperationen von Musiktheater und Puppenspiel.

Kempchen ist „froh“ über die gesetzte Nachfolge am Haus

Die Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz, federführend an der Nachfolgersuche für die Puppentheater-Intendanz beteiligt, gibt – ohne Namensnennung – zu Protokoll: „Ich bin absolut überzeugt von der Wahl der Findungskommission und habe ein sehr gutes Gefühl, dass die Erfolgsgeschichte des Puppentheaters in Magdeburg fortgeschrieben wird.“ Gleiches bekennt der scheidende Intendant Michael Kempchen auf Nachfrage: „Ich gehe natürlich ein Stück weit mit schwerem Herzen in meine letzte Spielzeit. Unter den Bewerbern um meine Nachfolge hatte ich zwei Favoriten und bin froh, dass einer das Rennen gemacht hat.“ Verabschieden möchte sich Kempchen zur kommenden Spielzeit unter anderem mit einer deutsch-französischen Koproduktion am Hause und einem Sommerspektakel „der etwas anderen Art an einem anderen Ort“ (bisher Theaterhof).

Kempchen und sein künstlerischer Leiter Frank Bernhardt haben das Puppentheater zu einem der wichtigsten deutschen Ensembles seiner Art und zu Internationalität geführt. „Ich bin sicher, dass meine Nachfolge das zu schätzen weiß“, sagt Kempchen.

Über die künftige Intendantin

Sabine Schramm wird 1970 im bayerischen Starnberg geboren. Ihre Ausbildung auf Hochschulniveau beeindruckt in ihrer Vielfalt und umfasst ein Staatsexamen zur Kunsterzieherin, das Diplom als Figurenspielerin, das Diplom als Schauspielerin, den Master Personalentwicklung und ein universitäres Weiterbildungsdiplom Theater- und Musikmanagement.

Berufliche Stationen als Schauspielerin und Figurenspielerin führen Schramm nach Stuttgart, Hannover, Rostock, Tübingen, Reutlingen, Regensburg, Saarbrücken und von 1999 bis 2001 auch ans Puppentheater Magdeburg. Daneben wirkt Schramm an Kurzfilmen mit und übernimmt zahlreiche Lehrtätigkeiten unter anderem als Dozentin für Figurentheater, Schauspiel und Kulturmanagement in München, Regensburg und Kaiserslautern.

Seit 2011 leitet Schramm die Sparte Puppentheater am Theater Altenburg Gera. Auszeichnungen und Preise fährt die aktuelle Wirkungsstätte von Schramm unter deren Mitwirkung reichlich ein, darunter 2017 den „Theaterpreis des Bundes“ für die innovative Gestaltung von Spielplänen und Inszenierungen aller Sparten. 2019 geht der Studiopreis der Götz-Friedrich-Stiftung an die Regie (Kai Anne Schumacher) für „Der Kaiser von Atlantis“ als Koproduktion von Musik- und Puppentheater am Theater Altenburg Gera.