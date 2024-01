In diesem Jahr feiert das ASZ Magdeburg-Olvenstedt 25-jähriges Bestehen. Die 71-jährige Christine Kühn ist bereits seit zwölf Jahren dort engagiert. Was sie motiviert und welchen Gewinn sie daraus zieht.

Christine Kühn liebt an ihrem Ehrenamt besonders die Handarbeit. Die genähten und gehäkelten Sachen verkaufen sie und ihre Mitstreiter mehrfach im Jahr in ganz Magdeburg.

Magdeburg - Montags bis freitags, einmal im Monat am Wochenende und einspringen, wenn andere ausfallen. Was nach einem Vollzeit- oder mindestens Teilzeitjob klingt, ist das ehrenamtliche Pensum von Christine Kühn. Sie ist seit 2012 im Alten- und Service-Zentrum (ASZ) in Neu-Olvenstedt aktiv und hat seitdem immer mehr Aufgaben übernommen und eigene Ideen umgesetzt.