Das Reparaturcafé in Magdeburg-Diesdorf hat über Facebook viel Zuspruch bekommen.

Magdeburg - Das drohende Aus des Reparaturcafés in Diesdorf hat sowohl in der Nachbarschaft als auch im Netz für Aufsehen und Empörung gesorgt. Der Bürger- und Heimatverein Diesdorf, der seit Juni vergangenen Jahres alle zwei Wochen die kostenlose Reparatur anbietet, hatte auf seiner Internetseite einen Aufnahmestopp verhangen und um keine weitere Bekanntmachung des Termins gebeten. Der Hauptgrund dafür war ein zu großer Andrang. „Teilweise hatten wir 40 Besucher gleichzeitig da und unsere Schrauber haben die Aufträge mit in ihre heimische Garage genommen“, berichtete Hilmar Knop, Vereinsvorsitzender.