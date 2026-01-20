In einem Patientenzimmer des Klinikum Magdeburg wurden Hygiene-Fehler eingebaut. So werden unter anderem Ärzte und Pflegekräfte geschult. Wie viele Fehler findet eine Person, die nicht vom Fach ist? Die Volksstimme hat es getestet.

Magdeburger Reporterin testet Horror-Raum im Krankenhaus: Hätten Sie die Fehler erkannt?

Dr. Reinhard Ebbeler, Facharzt für Hygiene im Klinikum Magdeburg, im Test-Zimmer. Zwölf Hygiene-Fehler können hier gefunden werden.

Magdeburg. - Hygiene-Fehler im Alltag können zum Beispiel dazu führen, dass sich im Büro eine Erkältung ausbreitet. Im Krankenhaus hingegen können Hygienefehler lebensgefährlich werden. Daher hat das Klinikum Magdeburg nun ein außergewöhnliches Training angeboten. Auch die Volksstimme durfte ihr Hygiene-Wissen vor Ort testen.