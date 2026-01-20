Er soll 2025 in mehrere Einfamilienhäuser, Wohnungen der Wobau sowie ins Burg- und Heimatmuseum in Oebisfelde eingebrochen und für diverse Diebstähle im Ort verantwortlich sein. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Haldensleben hat nun der Prozess gegen einen 43-Jährigen begonnen. Wie sich herausstellt, hat der Angeklagte offenbar ein Faible für Schlüssel.

Das Burg- und Heimatmuseum in Oebisfelde wurde 2025 Schauplatz eines nächtlichen Einbruchs, bei dem einiges verwüstet und gestohlen wurde.

Oebisfelde - Ende Januar 2025 versteckt sich der Mann in einem unbeobachteten Winkel des Burg- und Heimatmuseums in Oebisfelde. Er wartet, bis alle Besucher und Mitarbeiter weg sind und die Lichter ausgehen. Dann schleicht er durch die Museumsräume, plündert das Spendenhäuschen, klaut einen NVA-Trainingsanzug, verwüstet ein Büro und legt sich anschließend schlafen. Am nächsten Morgen verlässt er unbemerkt das Museum. Doch schnell kommen Vereinsmitglieder dem 43-Jährigen auf die Schliche. Er soll für zahlreiche weitere Straftaten in Oebisfelde verantwortlich sein.