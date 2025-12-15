Nach dem Abriss der maroden Ringbrücke über der Brenneckestraße in Magdeburg wird am Dienstag nun die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben.

Ein Bild vom Abriss der Ringbrücke über der Brenneckestraße in Magdeburg vom Oktober 2025. Am Dienstag (16. Dezember 2025) wird die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben.

Magdeburg. - Die erste der zwei geplanten Behelfsbrücken für den Magdeburger Ring über die Brenneckestraße wird am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr eingehoben. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die zweite Brücke folgt am Donnerstag (18. Dezember 2025) zur gleichen Zeit. Anschließend werden die Bauwerke mit Schutzplanken und Schrammborden komplettiert.

Am 23. Dezember können dann die neuen Behelfsbrücken freigegeben und die gesamte Brenneckestraße wieder genutzt werden, teilte die Stadt mit. Da für die Baugeräte Platz für diese Präzisionsarbeit benötigt wird, sind bis Freitag (19. Dezember) die Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings in der Brenneckestraße gesperrt.

Behelfsbrücken für Magdeburg in Hannover zusammengebaut

Die Brücken wurden in einem Werk in Hannover zusammengebaut und so verstärkt, dass über jede Brücke künftig Fahrzeuge mit bis zu 60 Tonnen fahren können. Die beiden Teilbauwerke werden eine Fahrbahnbreite von jeweils 3,50 Metern haben. Sie haben eine andere Bauweise als jene am Damaschkeplatz: Das Tragwerk liegt unten, während oben die Leitplanken zu sehen sein werden.

Am 3. November hatten in der Brenneckestraße die Vorbereitungsarbeiten für die zwei Behelfsbrücken begonnen. Die Widerlager wurden horizontal eingeschnitten und in der Höhe etwas zurückgebaut, damit die zwei Brücken gut auf den Widerlagern aufliegen können. Im Anschluss daran wurden eine Stahlbewehrung in die Widerlager eingebracht und jeweils ein Auflagerbalken betoniert.