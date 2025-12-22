Verkehrsfreigabe am Dienstag geplant Magdeburger Ring: Letzte Arbeiten an den Behelfsbrücken Brenneckestraße
Am Dienstag (23. Dezember) sollen die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings über der Brenneckestraße für den Verkehr freigegeben werden. Derzeit laufen dort letzte Arbeiten.
Aktualisiert: 22.12.2025, 14:35
Magdeburg. - Es soll ein vorweihnachtliches Geschenk werden: Die beiden Behelfsbrücken des Magdeburger Rings über der Brenneckestraße sollen am Dienstag (23. Dezember 2025) für den Verkehr freigegeben werden können.