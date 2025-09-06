Sie ist Abrisskandidat Nummer 4 der Magdeburger Ringbrücken: die Überführung der Stadtautobahn über die B1. Jetzt liegen Zahlen und neue Details für Abriss und Neubau vor.

Magdeburger Ring: Nächste Brücke vor dem Aus – B1-Überführung wird neu gebaut

Die alte Brücke des Magdeburger Rings über die B1 soll abgerissen werden.

Magdeburg. - Magdeburg könnte sich rühmen, eine Stadt der Brückenbauer zu sein. Mit dem Blick auf zwei gesperrte und eine bereits abgerissene Brücke des Magdeburger Rings wird sich das Rathaus möglicherweise den Marketing-Gag „Otto baut Brücken“ sparen. Zumal das Rathaus nun schon den nächsten Abriss einer vierten Querung der Stadtautobahn konkret vorbereitet. Es geht um die Kreuzung von B 1 und B 71.