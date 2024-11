Der Neustädter Bahnhof gilt seit Jahren als einer der schlimmsten Schandflecke in Magdeburg. Nun beginnt die lang erhoffte Sanierung. Was es künftig dort geben wird.

Magdeburg - „Endlich!“, wird so mancher Passant denken, der die Arbeiten am Neustädter Bahnhof in Magdeburg beobachtet. Seit wenigen Tagen werden die Gerüste am Eingang aufgebaut. Sie sind das sichtbare Zeichen, dass der jahrelange Schandfleck schon bald wieder ein vorzeigbares Empfangsgebäude sein wird.