Die Comeniusschule in Magdeburg vergibt erstmals den Olaf-Mewes-Preis - und zwar an den Namensgeber. Der Lehrer hat sich vor allem für Nachhaltigkeit eingesetzt.

Magdeburg. - An der Magdeburger Comeniusschule wird am 27. Juni 2025, dem letzten Schultag, im Rahmen einer Schülervollversammlung erstmals ein Ehrenpreis der besonderen Art vergeben. Erhalten wird ihn Olaf Mewes, ein ehemaliger Lehrer der Basisförderschule im Stadtteil Neustädter Feld.

„Olaf Mewes prägte in seiner Tätigkeit als Pädagoge nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, sondern gestaltete intensiv das Leben an der Comeniusschule mit. Er arbeitete in seiner Zeit an der schulischen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Globales Lernen“, erklärt Schulleiter Christian Schindehütte.

Umweltprojekte werden auch nach seinem Ausscheiden fortgeführt

Trotz seines bereits erfolgten Ausscheidens aus der Comeniusschule werden die Projekte des 66-jährigen Lehrers weitergelebt, zum Beispiel die Papiersammelaktionen, die nicht nur von den Schülern, sondern auch von vielen Eltern und Kollegen unterstützt werden. Auch die Netzwerkarbeit mit den Nachhaltigkeitsschulen und Ökoschulen Sachsen-Anhalts sowie die „Woche der Nachhaltigkeit“ werden fortgesetzt.

So sieht der Olaf-Mewes-Preis aus, den die Magdeburger Comeniusschule künftig an engagierte Schüler und Lehrer vergibt. Foto: Dirk Halfas

Ihm zu Ehren hat die Schule einen Pokal anfertigen lassen, übrigens ein Unikat, der den Namen „Olaf-Mewes-Preis für Nachhaltigkeit und Globales Lernen“ trägt. Der Preis soll künftig an Schulklassen oder Kollegen übergeben werden, die damit für besonderes Engagement ausgezeichnet werden. Er wird dann halbjährlich als Wanderpokal vergeben.