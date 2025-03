Gefeiert wurden jetzt junge Pflegefachleute aus Magdeburg und den Landkreisen. Sie haben ihre Ausbildung in Unternehmen und am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe absolviert.

Magdeburg - 31 Absolventen aus zwei Klassen des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe sind im Halber 85 für den erfolgreichen Anschluss ihrer Ausbildung gefeiert worden. Die Pflegefachleute haben den praktischen Teil ihrer ebenso abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Ausbildung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in der Landeshauptstadt und in den benachbarten Landkreisen absolviert. Im Festprogramm leisteten neben anderen Ulrike Petermann aus dem Vorstand der Pfeifferschen Stiftungen, Staatssekretär Wolfgang Beck aus dem Gesundheitsministerium und Carolin Bojarzin aus dem Kreis der Mitarbeiter des Bildungszentrums Beiträge.

Wie das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Magdeburg wächst

Christina Heinze ist pädagogische Geschäftsführerin und Schulleiterin der Einrichtung und blickt auf die kommenden Jahrgänge: „Diesen Monat beginnen 73 junge Frauen und Männer eine Ausbildung bei uns, so dass wir erstmals die Marke von 400 Auszubildenden überschreiten.“ Eine Folge davon: Nachdem das Berufsbildungszentrum aus Platzgründen erst vor zwei Jahren aus den Pfeifferschen Stiftungen in die Neustädter Höfe gezogen war, gibt es inzwischen Gespräche um eine Erweiterung der Räume. Zumal das Bildungszentrum die seit längerem geplante Integration der Palliativakademie der Pfeifferschen Stiftungen vollzieht.

Auch interessant: Abiturientin absolviert in Magdeburg beste Ausbildung zur Pflegefachfrau

Diese Erweiterung verbreitert nicht allein das Themenspektrum für die Auszubildenden, sondern schärft auch das Profil des Berufsbildungszentrums als Standort für die berufliche Weiterbildung.

Worum es im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe geht

Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe bietet eine Ausbildung für angehende Pflegefachkräfte. Neben medizinischer Versorgung spielen in der Ausbildung auch soziale Aspekte wie Zuwendung und zwischenmenschliche Interaktion eine entscheidende Rolle. Absolventen erwerben einen Abschluss als Pflegefachperson nach dem Pflegeberufegesetz.

Lesen Sie auch: Wo Pflegefachkräfte in Magdeburg in modernster Umgebung lernen

Die praktische Ausbildung erfolgt in Kooperation mit zahlreichen Kliniken, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten, darunter die beiden Träger des Bildungszentrums – die Pfeifferschen Stiftungen und das Klinikum Magdeburg –, aber auch das Universitätsklinikum Magdeburg, das Salus Fachkrankenhaus Bernburg, die media Klinik NRZ Magdeburg, das Saale Krankenhaus Calbe, das Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg, die Lungenklinik Lostau, das Salus Seniorenzentrum „St. Georgii“ Magdeburg, der DRK Kreisverband Börde, die Altenhilfe Niederndodeleben, die Median Klinik Flechtingen, das Caritas Altenpflegeheim Bischof-Weskamm-Haus, WieSchoeCare, die Mobile Krankenpflege Magdeburg, die Hauskrankenpflege Börde, das Caritas Altenpflegezentrum St. Johannes, die Seniorenhilfe Haldensleben, Wohnen und Pflegen Magdeburg, Humanas, der aks Pflegedienst Damaris Benzko sowie der Caritas Regionalverband.