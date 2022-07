Magdeburger Schülerzeitung bekommt Preis für ihren „WOW“-Effekt

Die Schülerzeitung der Förderschule am Sternsee in Magdeburg wird mit „Goldener Feder“ ausgezeichnet. Schüler geben hier die „WOW“ heraus.

Magdeburg - Influencer-Kritik, warum wir eigentlich Pfingsten feiern, selbst gemachte Pasta, Jugendclubs in Magdeburg und Buchrezensionen – was all diese Themen gemeinsam haben? Sie sind Inhalte der Schülerzeitung „WOW“ der Förderschule für Körperbehinderte am Sternsee in Magdeburg. Die Schulkinder unterschiedlicher Klassen sammeln fleißig Ideen, recherchieren, führen Interviews, fotografieren und schreiben unermüdlich an ihren Artikeln. Und die Mühe lohnt sich: Für ihre Sommerausgabe 2021 wurden sie mit der „Goldenen Feder“ ausgezeichnet.