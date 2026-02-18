Ohne sie läuft nichts: Tausende Reinigungskräfte halten Magdeburg sauber. Seit Januar profitieren sie von deutlich höheren Branchen-Mindestlöhnen.

Wie der Mindestlohn für Magdeburgs Gebäudereinigung gestiegen ist

Magdeburg. - Sie reinigen Büros, Schulen und Krankenhäuser – und leisten damit täglich einen unverzichtbaren Beitrag für die Stadt: Rund 3.660 Reinigungskräfte arbeiten in 69 Unternehmen der Gebäudereinigung in Magdeburg. Ab Januar wird ihre Arbeit besser bezahlt. Der Stundenlohn steigt branchenweit auf mindestens 15 Euro, wie die IG Bau Altmark-Börde-Harz mitteilt.