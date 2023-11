Magdeburg - Die Entscheidung in der diesjährigen Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat ist am letzten Spieltag gefallen, der in der Gaststätte „Avanti Avanti“ im Neustädter Feld ausgetragen wurde. Der Magdeburger Steffen Kiehl lag zuvor mit 10.732 Spielpunkten in Führung.

Nur einer hätte ihm die Meisterkrone noch streitig machen können, wie Wolfgang Meyer, Vorsitzender des Skatvereins, erklärt. Dietmar Schulz aus Genthin startete in die Finalrunde mit 10.525 Spielpunkten. Die beiden nächsten Verfolger waren schon zu weit abgeschlagen.

Spannendes Duell der beiden Kontrahenten um den Titel

Nach zwei Stunden und 20 Minuten wurde es nochmal spannend: Dietmar Schulz erreichte 1.657 Spielpunkte und holte damit gegenüber Steffen Kiehl stark auf. Doch dieser zeigte seine Klasse in der 1. Serie des Tages mit 1.558 Spielpunkten.

Der Magdeburger Stadtmeister im Skat, Steffen Kiehl (Mitte), mit den Zweit- und Drittplatzierten Dietmar Schulz und Peter Halluschki. Foto: Wolfgang Meyer

In der 2. Serie kam es zum direkten Treffen der beiden Kontrahenten. Mit den Meisteranwärter an einem Tisch gab es noch einmal 140 Minuten Spannung pur, wie Meyer weiter berichtet, bevor dann feststand: Steffen Kiehl lässt sich nicht mehr vom Thron stoßen. Als Vorjahresmeister verteidigte er seinen Meisteranspruch souverän, so Meyer.

Vorjahressieger verteidigt souverän seinen Titel

Mit 10.877 Gesamt-Spielpunkten holte sich Steffen Kiehl den Titel Magdeburger Skatmeister 2023. Er verteidigte damit souverän seinen Titel, da er auch schon 2022 an der Spitze der Wertungsliste stand. Zweiter wurde Dietmar Schulz mit 10.761 Gesamt-Spielpunkten, den 3. Platz erkämpfte sich Peter Halluschki mit 9.786 Gesamt-Spielpunkten, wie der 1. Barleber Skatsportverein als Ausrichter informiert.

Die Tagessieger waren Dietmar Schulz mit 2.615 Spielpunkten vor Steffen Kiehl mit 2.588 Spielpunkten und Gerd Michaelis mit 2.535 Spielpunkten.

Auch 2024 wird die Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat weitergeführt, wie Wolfgang Meyer bereits ankündigt: „Diesmal mit einem anderen Spielmodus“. Der 1. Spieltag findet am Sonntag, 14. Januar 2024, ab 10 Uhr in der Gaststätte „Avanti Avanti“ statt.