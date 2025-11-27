Problem mit Harz im Handball Magdeburger Sporthallen zu verschmutzt: Verein braucht 5.000 Euro

In Magdeburger Sporthallen soll der Boden sauber bleiben. Klebriges Harz, das beim Handball im Einsatz ist, stellt dabei ein Problem dar. Ein Verein will daher nun für 5.000 Euro Reinigungsmaschinen für die Bälle anschaffen.