  4. Problem mit Harz im Handball: Magdeburger Sporthallen zu verschmutzt: Verein braucht 5.000 Euro

In Magdeburger Sporthallen soll der Boden sauber bleiben. Klebriges Harz, das beim Handball im Einsatz ist, stellt dabei ein Problem dar. Ein Verein will daher nun für 5.000 Euro Reinigungsmaschinen für die Bälle anschaffen.

Von Lena Bellon 27.11.2025, 06:50
Magdeburg. - Klebriges Harz, das Handballspielern den nötigen Griff gibt, verschmutzt Bälle und Böden. Ein Verein will nun professionelle Ballreinigungsmaschinen anschaffen, um das zu verhindern. Dafür werden knapp 5.000 Euro benötigt.