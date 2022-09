Magdeburger Stadtbibliothek: Literatur in ukrainischer Sprache und ein Schatz

Die Magdeburger Stadtbibliothek ist auch Aufbewahrungsort für historische Bücher. Hier zeigt Maik Hattenhorst ein Buch aus dem Jahr 1497, also vor der Reformation. Es ist der größte Schatz, den die Stadtbibliothek zu bieten hat und wird im Magazin in einem Tresor aufbewahrt. Das Buch stammt aus der Druckerwerkstatt von Moritz Brandis. Es handelt sich um eine Inkunabel. So nennt man alle Bücher, die zwischen Erfindung des Buchdrucks und der Reformation entstanden sind. Es ist im Originalzustand, wurde nie restauriert.

Foto: Andreas Stedtler