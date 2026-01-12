Die Parteien im Magdeburger Stadtrat ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und wagen einen Ausblick auf die Stadtpolitik für 2026. Teil 9 mit Kornelia Keune, einer von acht SPD-Mitgliedern im Stadtrat.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im neunten Teil unserer Serie beantwortet Kornelia Keune von der SPD, die im Stadtrat eine Fraktion mit der Tierschutzallianz und Volt bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.