Magdeburger Stadtrat beschließt Ausbau von Radwegen bis 2030

Nach dem Willen einer Ratsmehrheit in Magdeburg soll die Stadt deutlich stärker als bisher in Ausbau und Sanierung der Fahrradinfrastruktur investieren.

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat hat am 13. Juni 2022 eine Stärkung der Investitionen in den Ausbau der Radverkehrsanlagen in Magdeburg beschlossen. Die Debatte geriet in Teilen zum Glaubenskrieg.